Американские врачи назвали защищающие от катаракты витамины и минералы

https://static.news.ru/photo/1bc74968-fbba-11ea-bc72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Национальный институт зрения США провёл исследования и выяснил, что некоторые добавки могут помочь предотвратить развитие катаракты. Причём получать полезные элементы можно и из пищи.

В эксперименте специалистов участие приняли свыше 4700 человек в возрасте от 55 до 80 лет, в этом периоде люди наиболее подвержены дегенеративным заболеваниям органов зрения. Все участники исследования были разделены на четыре группы и принимали в течение пяти лет различные пищевые добавки, передаёт портал Life24.

Так, первая группа испытуемых получала антиоксидантный состав с 15 миллиграммами витамина А, а также медь и цинк. Люди из второй группы принимали только витамин А, из третьей — только минералы, а четвёртой группе досталось плацебо. Выяснилось, что у тех, кто получал и витамин, и минералы, возрастная дисфункция зрения замедлялась на 25%, а риск ослепнуть снижался на 19%, рассказала диетолог Джулианна Хевер.

Отмечается, что для того, чтобы получить вышеуказанные элементы из пищи, можно разнообразить свой рацион тыквой, яйцами, творогом и морковью.

Как писать NEWS.ru ранее, родители будущих первоклассников должны перед отправлением ребёнка в школу позаботиться не только о рюкзаках и тетрадках, но и о зрении маленького ученика. Об этом в разговоре с журналистами сообщил доктор медицинских наук Игорь Азнаурян. По его словам, у 10% первоклассников уже имеются проблемы с глазами.