Американские дипломаты попросили привить их от коронавируса «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/2c5996d6-7212-11eb-bf7f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дипломаты из США, работающие в других странах, вынуждены обращаться за прививками вакциной не американского производства, если американские препараты им недоступны. Это происходит в том числе в России.

В России некоторые сотрудники Госдепартамента обратились к Москве за дозами российской вакцины «Спутник V» после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем, — говорится в сообщении газеты The Washington Post.

В Госдепартаменте не рекомендуют американским дипломатам использовать российские препараты. Это связано с тем, что вакцина не одобрена Всемирной организацией здравоохранения или американским регулятором, но дипломаты могут самостоятельно принимать решения касательно своего здоровья.

Неназванный дипломат, который работает на Ближнем Востоке, негативно оценил просьбы своих коллег привить их вакциной неамериканского производства.

Для самой богатой страны мира стыдно просить милостыню от других стран, когда это касается вакцин, особенно если учесть, что лучшие вакцины были произведены в США, — приводят его слова журналисты.

По данным газеты, Госдеп запрашивал 315 тысяч доз вакцины, но всего было выдано только 23%. Заместитель госсекретаря Кэрол Перес назвала эту ситуацию очень нестабильной. Она подчеркнула, что сотрудники дипмиссий жаждут информации и чиновники работают над ответом на обеспокоенность дипломатов в вопросе вакцинации.

В настоящее время 13 стран предложили американским дипломатам сделать прививки вакцинами, которые были закуплены у США. Госдеп дал на это согласие, отмечают журналисты. Подобные предложения изучаются ещё от восьми стран.

Как писал NEWS.ru, московский корреспондент газеты New York Times Эндрю Крамер привился вакциной от коронавируса российского производства «Спутник V». После этого он написал колонку, в которой объяснил, почему решился на этот шаг.