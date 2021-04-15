Академик рассказал о хронической форме коронавирусной инфекции

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Заражение коронавирусной инфекцией нового типа может протекать в хронической форме. Среди пациентов с диагностированным COVID-19 есть те, то переболел два или три раза. Об этом на научном собрании совета РАН, посвящённом реабилитации после коронавируса, сообщил академик, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель правления Российского респираторного общества, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Чучалин.

Учёный отметил, что действительно есть те, кто переболел коронавирусом больше двух раз. Следовательно, имеет смысл разговор о хронической форме недуга. Чучалин подчеркнул, что необходимо выяснить, что это — новая болезнь или продолжение старой?

И я особое внимание обращаю на то, что это больные в постковидном периоде, больные с хронической гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови), — цитирует академика РИА Новости.

Данное высказывание учёного в разговоре с журналистами прокомментировал глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что не слышал о случаях хронической формы коронавируса. Однако, по его словам, Чучалин является человеком серьёзным, поэтому он, наверное, такие примеры наблюдал.

Тут самое главное понять — это один и тот же штамм или разные случаи заражения. Если первое доказано, то тогда разбираться с возможностями механизма хронического сохранения возбудителя. Если это всё-таки повторные заражения, что более нам понятно на сегодняшний день, то это совсем другая картина, и ничего в этом необычного нет, — приводит слова Гинцбурга «Интерфакс».

Академик добавил, что от хронического течения заболевания граждане смогут защитить себя, пройдя вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Как ранее передавал NEWS.ru, Гинцбург сомневается в обоснованности прогнозов, согласно которым в России в середине апреля резко подскочит заболеваемость коронавирусом.

По словам специалиста, он не видел ни одной «обкатанной математической прогностической модели».