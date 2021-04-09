Гинцбург оценил прогнозы о резком росте заболеваемости COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/8159721e-9a8f-11eb-a871-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сомневается в обоснованности прогнозов, согласно которым в России в середине апреля резко подскочит заболеваемость коронавирусом.

По словам специалиста, он не видел ни одной «обкатанной математической прогностической модели».

Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание, — заявил он.

Гинцбург также отметил, что не является сторонником деления на волны заболеваемости. Однако он выделил несколько этапов пандемии.

Первый этап, если хотите, первая волна — это завозной характер инфекции. Мы все прекрасно понимали, что источники заражения — международные аэропорты, куда наши соотечественники возвращались из-за рубежа, — объяснил он.

Специалист добавил, что в России были приняты серьёзные санитарно-эпидемические меры, но, по его мнению, могли быть «ещё более энергичными». Он заявил, что россиян «нужно было „накормить“ „Кагоцелом“ и „Полиоксидонием“», которые в 70--80 годы испытывали на организованных коллективах.

Эти препараты повышают уровень интерферонов и повышают очень здорово. Конечно, люди болели бы, но количество тяжёлых случаев было бы гораздо меньше, — цитирует Гинцбурга РИА Новости .

Как писал NEWS.ru, ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве может быть связан с увеличением количества тестов. Вместе с тем, признал он, отметать вероятность начала третьей волны было бы слишком легкомысленно.