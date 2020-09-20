Академик назвал абсолютные противопоказания к вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/92eca9ae-fb9f-11ea-9a36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совершенно точно нельзя делать прививки от коронавируса небольшим группам людей с диагностированными первичными иммунодефицитными состояниями (ПИД), рассказал академик РАН, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

Караулов отметил при этом, что исследования на тему противопоказаний к вакцинации должны продолжаться.

Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием. В первую очередь мы, безусловно, ориентируемся на указания Минздрава после третьей фазы исследований вакцины, — цитирует академика RT.

Он отметил, что уже сейчас можно начать прививаться от сезонного гриппа, а также от пневмококковой инфекции (это касается людей из групп риска).

Первичные иммунодефициты, как правило, проявляются уже в первые два года жизни, но менее выраженные состояния могут манифестировать и во взрослом возрасте.

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве более 60 тыс. человек записались на участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции. Первые прививки в рамках программы испытания вакцины «Спутник V» производства Центра им. Гамалеи были сделаны 9 сентября.