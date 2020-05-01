40% новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет

В Москве 40% новых пациентов с коронавирусной инфекцией — люди в возрасте от 18 до 45 лет. При этом почти 84% заболевших младше 65 лет, 7% — дети. Такие данные приводит оперштаб.
За последние сутки в Москве выявили 3561 новый случай коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 57 300 заболевших. В России по данным на 1 мая выявлен 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. С начала эпидемии от COVID-19 умерли 1169 человек, выздоровели 13 220 человек.
По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, средний возраст инфицированных коронавирусом в России составляет 47,9 года для женщин. У мужчин этот показатель равен 44,7 года.
Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что коронавирусная инфекция в России пока не вышла на плато. Он выразил надежду, что ситуация может измениться в ближайшее время. По его словам, ежедневный прирост новых случаев заболевания составляет около 5,9%, а в начале эпидемии эти показатели составляли 27%, писал NEWS.ru.
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