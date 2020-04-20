Голикова назвала средний возраст болеющих коронавирусом россиян

https://static.news.ru/photo/0f7127dc-82fd-11ea-829b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Средний возраст инфицированных коронавирусом в России составляет 47,9 года для женщин. У мужчин этот показатель равен 44,7 года. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин — 44,7 года, — приводит её слова ТАСС.
По состоянию на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни, писал NEWS.ru.