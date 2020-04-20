Голикова назвала средний возраст болеющих коронавирусом россиян

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Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось приостановить. Об этом он сообщил в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

В целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но останавливаться нельзя, — подчеркнул глава государства. Путин заявил, что пик по коронавирусу Россия ещё не...