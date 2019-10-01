https://static.news.ru/photo/e7c84c36-e466-11e9-afdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роспотребнадзор опубликовал отчет об эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и о ходе кампании по вакцинации граждан РФ от гриппа. Согласно представленным данным, 25,3 миллиона россиян (17,5% от общей численности населения страны) уже сделали прививки.

Сообщение Роспотребнадзора размещено на сайте ведомства. По состоянию на 27 сентября 7,5 млн детей и 16,9 млн взрослых были привиты за счёт средств из федерального бюджета. Ещё 827 тысяч граждан сделали прививки за счёт других источников, из них 512 тысяч - за счёт работодателя.

В целом, во всех странах Европейского региона активность гриппа регистрируется на низком уровне. Роспотребнадзор держит ситуацию с заболеванием под своим контролем.

Ранее, как писал News.ru, Роспотребнадзор посоветовал россиянам носить медицинские маски, чтобы защитить себя от гриппа.