Роспотребнадзор опубликовал отчет об эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и о ходе кампании по вакцинации граждан РФ от гриппа. Согласно представленным данным, 25,3 миллиона россиян (17,5% от общей численности населения страны) уже сделали прививки.
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В целом, во всех странах Европейского региона активность гриппа регистрируется на низком уровне. Роспотребнадзор держит ситуацию с заболеванием под своим контролем.
Ранее, как писал News.ru, Роспотребнадзор посоветовал россиянам носить медицинские маски, чтобы защитить себя от гриппа.