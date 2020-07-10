Звезда сериала «Во все тяжкие» появится в Far Cry 6

https://static.news.ru/photo/717d89f6-c2a0-11ea-a7bb-fa163e074e61_660.jpg Джанкарло Эспозито Фото: ImagePressAgency/Global Look Press

Страница с пока неанонсированной шестой частью Far Cry появилась в PS Store. Боевик должен выйти 18 февраля 2021 года, а внешность и голос одному из персонажей игры подарил Джанкарло Эспозито, знакомый зрителям по сериалу «Во все тяжкие».

Действие Far Cry 6 развернётся в вымышленной стране Яра, которая, согласно описанию, представляет собой «тропический рай, застрявший в прошлом». Местный диктатор Антон Кастилло хочет вернуть своему государству былое величие «любой ценой». Он намерен сделать это вместе с сыном Диего, который должен пойти по «кровавым стопам» отца.

Far Cry 6 has leaked, stars Giancarlo Esposito and will have a free next-gen upgrade https://t.co/pHgXL9LsYh pic.twitter.com/nuMkch4k31 — GameSpot (@GameSpot) July 10, 2020

Игроки возьмут на себя роль местного жителя Дани Рохаса — он присоединится к сопротивлению и будет бороться с режимом в местных джунглях, на побережье и в городе Эсперанса (столица Яры).

На странице также говорится, что покупатели PS4-версии Far Cry 6 получат бесплатную копию для PS5.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft запланировала прямую трансляцию Ubisoft Forward на 12 июля, на 22:00 по московскому времени.