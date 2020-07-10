Игры

Звезда сериала «Во все тяжкие» появится в Far Cry 6

14:22, 10 июля 2020
Джанкарло Эспозито Джанкарло Эспозито Фото: ImagePressAgency/Global Look Press

Страница с пока неанонсированной шестой частью Far Cry появилась в PS Store. Боевик должен выйти 18 февраля 2021 года, а внешность и голос одному из персонажей игры подарил Джанкарло Эспозито, знакомый зрителям по сериалу «Во все тяжкие».

Действие Far Cry 6 развернётся в вымышленной стране Яра, которая, согласно описанию, представляет собой «тропический рай, застрявший в прошлом». Местный диктатор Антон Кастилло хочет вернуть своему государству былое величие «любой ценой». Он намерен сделать это вместе с сыном Диего, который должен пойти по «кровавым стопам» отца.

Игроки возьмут на себя роль местного жителя Дани Рохаса — он присоединится к сопротивлению и будет бороться с режимом в местных джунглях, на побережье и в городе Эсперанса (столица Яры).

На странице также говорится, что покупатели PS4-версии Far Cry 6 получат бесплатную копию для PS5.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft запланировала прямую трансляцию Ubisoft Forward на 12 июля, на 22:00 по московскому времени.

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