Звезда сериала «Во все тяжкие» появится в Far Cry 6

Действие Far Cry 6 развернётся в вымышленной стране Яра, которая, согласно описанию, представляет собой «тропический рай, застрявший в прошлом». Местный диктатор Антон Кастилло хочет вернуть своему государству былое величие «любой ценой». Он намерен сделать это вместе с сыном Диего, который должен пойти по «кровавым стопам» отца.

Far Cry 6 has leaked, stars Giancarlo Esposito and will have a free next-gen upgrade https://t.co/pHgXL9LsYh pic.twitter.com/nuMkch4k31