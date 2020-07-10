Звезда сериала «Во все тяжкие» появится в Far Cry 6

Страница с пока неанонсированной шестой частью Far Cry появилась в PS Store. Боевик должен выйти 18 февраля 2021 года, а внешность и голос одному из персонажей игры подарил Джанкарло Эспозито, знакомый зрителям по сериалу «Во все тяжкие».
Действие Far Cry 6 развернётся в вымышленной стране Яра, которая, согласно описанию, представляет собой «тропический рай, застрявший в прошлом». Местный диктатор Антон Кастилло хочет вернуть своему государству былое величие «любой ценой». Он намерен сделать это вместе с сыном Диего, который должен пойти по «кровавым стопам» отца.