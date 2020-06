Жалобы игроков на патч для Modern Warfare попали в тренды Twitter

Modern Warfare's newest update is so outrageously big that '84 GB' has reached the second spot on Twitter's worldwide trends list pic.twitter.com/diM7ncjU8u

Согласно официальным данным, владельцы PS4 должны скачать 32,5 Гб, а обладатели ПК и Xbox One — 45 Гб. Однако по неизвестной причине версия шутера для консоли Microsoft требовала 84 Гб свободного места на жёстком диске. Некоторые из владельцев PS4 столкнулись с практически аналогичным размером обновления.

Поддержка Activision прокомментировала жалобы пользователей, подтвердив, что часть игроков Xbox One действительно скачивают больше, чем остальные. Разработчики изучают проблему и поделятся результатами в ближайшее время.