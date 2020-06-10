Игры

Жалобы игроков на патч для Modern Warfare попали в тренды Twitter

12:09, 11 июня 2020 13
Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Студия Infinity Ward выпустила новое обновление с четвёртым сезоном для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone. Однако пользователи начали жаловаться на размер патча, из-за чего сообщения со словами «84 Гб» оказались в мировых трендах Twitter.

Согласно официальным данным, владельцы PS4 должны скачать 32,5 Гб, а обладатели ПК и Xbox One — 45 Гб. Однако по неизвестной причине версия шутера для консоли Microsoft требовала 84 Гб свободного места на жёстком диске. Некоторые из владельцев PS4 столкнулись с практически аналогичным размером обновления.

Поддержка Activision прокомментировала жалобы пользователей, подтвердив, что часть игроков Xbox One действительно скачивают больше, чем остальные. Разработчики изучают проблему и поделятся результатами в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru рассказал, что действие новой части Battlefield может развернуться в современности. При этом шутер не будет ремейком или обновлённой версией прошлых игр.

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