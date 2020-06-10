Жалобы игроков на патч для Modern Warfare попали в тренды Twitter

https://static.news.ru/photo/089e2892-abc5-11ea-b285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Студия Infinity Ward выпустила новое обновление с четвёртым сезоном для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone. Однако пользователи начали жаловаться на размер патча, из-за чего сообщения со словами «84 Гб» оказались в мировых трендах Twitter.

Modern Warfare's newest update is so outrageously big that '84 GB' has reached the second spot on Twitter's worldwide trends list pic.twitter.com/diM7ncjU8u — Nibel (@Nibellion) June 11, 2020

Согласно официальным данным, владельцы PS4 должны скачать 32,5 Гб, а обладатели ПК и Xbox One — 45 Гб. Однако по неизвестной причине версия шутера для консоли Microsoft требовала 84 Гб свободного места на жёстком диске. Некоторые из владельцев PS4 столкнулись с практически аналогичным размером обновления.

Поддержка Activision прокомментировала жалобы пользователей, подтвердив, что часть игроков Xbox One действительно скачивают больше, чем остальные. Разработчики изучают проблему и поделятся результатами в ближайшее время.

We're actively investigating an issue for #ModernWarfare where some players on Xbox are seeing a larger than expected download size for today's update. Stay tuned for updates — Activision Support (@ATVIAssist) June 11, 2020

Ранее NEWS.ru рассказал, что действие новой части Battlefield может развернуться в современности. При этом шутер не будет ремейком или обновлённой версией прошлых игр.