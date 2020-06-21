WB планирует анонсировать новые игры про Бэтмена и Отряд самоубийц

Компания Warner Bros. зарегистрировала два домена для новых игр про Бэтмена и Отряда самоубийц — Gotham Knights и Suicide Squad. Регистрация была произведена через фирму MarkMonitor, которая раньше уже выполняла заказы для WB. Такая информация свидетельствует, что в компании готовятся анонсировать новые проекты.
О существовании проектов рассказал бывший журналист Gameinformer Имран Хан. По его словам, над игрой работала студия Rocksteady.
Как
Ранее компания Ubisoft анонсировала серию турниров по тактическому шутеру «Rainbow Six Осада». Соревнования, получившие название Russian Major League — New Challenge, направлены на поиск и развитие новых киберспортивных талантов в России и СНГ и станут дополнением к основному формату лиги.
Главная цель New Challenge — подготовка молодых игроков к модели киберспортивных состязаний, принятой в Rainbow Six как на локальном, так и на глобальном уровне. Игроки смогут приобрести новый опыт в киберспорте, познакомиться с организационной структурой Russian Major League, научиться работать со специализированными программами и многое другое, утверждают в компании, писал NEWS.ru.
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