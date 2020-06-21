WB планирует анонсировать новые игры про Бэтмена и Отряд самоубийц

https://static.news.ru/photo/43c3b5ac-b3ce-11ea-a5df-fa163e074e61_660.jpg Фото: epicgames.com

Компания Warner Bros. зарегистрировала два домена для новых игр про Бэтмена и Отряда самоубийц — Gotham Knights и Suicide Squad. Регистрация была произведена через фирму MarkMonitor, которая раньше уже выполняла заказы для WB. Такая информация свидетельствует, что в компании готовятся анонсировать новые проекты.

О существовании проектов рассказал бывший журналист Gameinformer Имран Хан. По его словам, над игрой работала студия Rocksteady.

Как пишет «Игромания», оба проекта, если они всё-таки существуют, скорее всего, анонсируют 22 августа, когда студия примет участие в ивенте FanDome, в рамках которого издатель DC расскажет о комиксах, фильмах и будущих играх.

Ранее компания Ubisoft анонсировала серию турниров по тактическому шутеру «Rainbow Six Осада». Соревнования, получившие название Russian Major League — New Challenge, направлены на поиск и развитие новых киберспортивных талантов в России и СНГ и станут дополнением к основному формату лиги.

Главная цель New Challenge — подготовка молодых игроков к модели киберспортивных состязаний, принятой в Rainbow Six как на локальном, так и на глобальном уровне. Игроки смогут приобрести новый опыт в киберспорте, познакомиться с организационной структурой Russian Major League, научиться работать со специализированными программами и многое другое, утверждают в компании, писал NEWS.ru.