https://static.news.ru/photo/534b3244-ba7c-11e9-8eed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Herculano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская компания Walmart уведомила сотрудников о необходимости убрать из магазинов вывески и дисплеи, показывающие насильственные изображения или агрессивное поведение. Под запрет в основном попала реклама жестоких видеоигр.

Apparently Walmart is telling its employees to take down displays that show violent video games, specifically shooters, as well as movies and hunting videos. pic.twitter.com/2N3t4B86tf — Kenneth Shepard (@shepardcdr) 7 августа 2019 г.

Walmart также потребовал отменить все мероприятия, связанные с драками и боевиками от третьего лица. Помимо игр сотрудники должны перестать показывать жестокие фильмы и ролики с охотой в отделах электроники и спортивного инвентаря соответственно.

Соответствующая инструкция быстро распространилась по Сети, и пользователи поспешили обвинить руководство Walmart в лицемерии и смещении акцентов с реальных угроз. Юзеры указали, что магазин отказывается от рекламы и стендов с играми, в то время, как покупатели могут спокойно купить оружие в крупной торговой сети. Политику продажи последнего, как отметил представитель Walmart, компания менять не планирует.

3 августа 21-летний мужчина открыл огонь по посетителям магазина Walmart в торговом центре города Эль-Пасо. В результате этого 20 человек погибли и 26 получили ранения. Позже в этот же день ещё один инцидент со стрельбой произошёл в Дейтоне. Жертвами ЧП стали девять человек. После этого американский лидер приказал Министерству юстиции разработать законопроект, согласно которому в стране будет введена смертная казнь за преступления, основанные на почве нетерпимости. Трамп также осудил жестокие видеоигры, обвинив их и Интернет в «романтизации насилия».