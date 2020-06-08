Ubisoft анонсировала серию турниров для киберспортсменов в России

https://static.news.ru/photo/901afe78-a993-11ea-a8ec-fa163e074e61_660.jpg Rainbow Six Осада Фото: Ubisoft

Компания Ubisoft анонсировала серию турниров по тактическому шутеру «Rainbow Six Осада». Соревнования, получившие название Russian Major League — New Challenge, направлены на поиск и развитие новых киберспортивных талантов в России и СНГ и станут дополнением к основному формату лиги.

Главная цель New Challenge — подготовка молодых игроков к модели киберспортивных состязаний, принятой в Rainbow Six как на локальном, так и на глобальном уровне. Игроки смогут приобрести новый опыт в киберспорте, познакомиться с организационной структурой Russian Major League и научиться работать со специализированными программами и многое другое, утверждают в компании.

Первый турнир пройдет 17 июня. Команды уже могут записаться на сайте. Остальные этапы New Challenge пройдут 17 июня, 27 июня, 11 июля и 25 июля.

В начале июня NEWS.ru рассказал, что призовой фонд турнира по популярной дисциплине World of Tanks, который состоится на главной онлайн-платформе компьютерных игр «Московский Киберспорт», составит 100 тысяч рублей и 500 тысяч игрового золота.