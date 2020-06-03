Внушительный призовой фонд подготовили организаторы турнира World of Tanks

https://static.news.ru/photo/98da0894-a58b-11ea-8211-fa163e074e61_660.jpg Фото: World of Tanks/facebook.com

Призовой фонд турнира по популярной дисциплине World of Tanks, который состоится на главной онлайн-платформе компьютерных игр «Московский Киберспорт», составит 100 тысяч рублей и 500 тысяч игрового золота.

Организаторы Турнира подготовили внушительный призовой фонд — 500 000 игрового золота и 100 000 российских рублей. Награда достанется тем командам, которые сумеют выйти в топ-16, — сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы (ФКСМ).

Команда-победительница получит 45 тысяч рублей, второе место — 30 тысяч, третье — 15 тысяч. Состязание пройдёт в формате 3×3 в режиме «Встречный бой». 15 июня состоится отборочный этап. 20 июня пройдут четвертьфиналы, 21 июня — полуфинал, матч за 3-е место и финал.

Турнир по культовой многопользовательской игре о бронетехнике World of Tanks (45 млн зарегистрированных пользователей в РФ) является частью серии игр проекта «Московский Киберспорт». Ранее сообщалось, что онлайн стартовали первые соревнования по дисциплинам CS:GO, Starcraft II, FIFA 20 и Legends of Runeterra, писал NEWS.ru.