Компания Wargaming объявила о появлении группы The Offspring в World of Tanks. Музыкальный коллектив исполняет сет хитов в виртуальном ангаре игры.

Когда команда World of Tanks поделилась идеей концерта внутри игры, мы сразу сказали: «Мы в деле!» Видеоигры — это круто; a те из них, где можно крушить и таранить, особенно круты! — говорит солист The Offspring Декстер Холланд.

Игроки смогут услышать такие треки, как Pretty Fly (for a White Guy), The Kids Aren’t Alright и You’re Gonna Go Far, Kid. Разработчики оцифровали всех участников группы с помощью технологии motion capture, впервые реализованной в World of Tanks.

Концерт The Offspring в ангаре, который продлится до 7 октября, стал частью Танкового фестиваля, самого масштабного события в истории игры. С начала августа «танкисты» участвуют в череде активностей, которую завершат Большие гонки — возвращение любимого поклонниками гоночного режима.

