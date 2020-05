The Last of Us Part II могли запретить в странах Ближнего Востока

https://static.news.ru/photo/5af14c34-9f4d-11ea-b8ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Last of Us Part II

Постапокалиптический экшен The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть 2») может не выйти в странах Ближнего Востока. Игра всё ещё недоступна в региональном PS Store, хотя другой эксклюзив, Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»), выходящий в середине лета, уже есть в сервисе.

Пользователь reddit под псевдонимом Ghostechful связался по этому вопросу с поддержкой PlayStation, в которой ему сообщили, что если игры нет в магазине, то это решение «компетентных органов страны». При этом региональное отделение PlayStation продолжает участвовать в промокампании проекта Naughty Dog.

Причиной запрета The Last of Us Part II могло стать наличие в игре сцен с наготой и однополыми отношениями. Sony пока не прокомментировала судьбу проекта в странах Ближнего Востока.

«Одни из нас: Часть 2» выйдет на PS4 19 июня. Следующий выпуск State of Play целиком будет посвящён грядущему эксклюзиву. Разработчики покажут около 25 минут игрового процесса. Прямая трансляция начнётся 27 мая в 23:00 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony назвала одну из бесплатных игр июньской линейки PS Plus. Подписчики получат шутер Call of Duty: WWII.