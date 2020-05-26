The Last of Us Part II могли запретить в странах Ближнего Востока

Постапокалиптический экшен The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть 2») может не выйти в странах Ближнего Востока. Игра всё ещё недоступна в региональном PS Store, хотя другой эксклюзив, Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»), выходящий в середине лета, уже есть в сервисе.
Пользователь reddit под псевдонимом Ghostechful
Причиной запрета The Last of Us Part II могло стать наличие в игре сцен с наготой и однополыми отношениями. Sony пока не прокомментировала судьбу проекта в странах Ближнего Востока.
«Одни из нас: Часть 2» выйдет на PS4 19 июня. Следующий выпуск State of Play целиком будет посвящён грядущему эксклюзиву. Разработчики покажут около 25 минут игрового процесса. Прямая трансляция начнётся 27 мая в 23:00 по московскому времени.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony назвала одну из бесплатных игр июньской линейки PS Plus. Подписчики получат шутер Call of Duty: WWII.
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