Square Enix заподозрили в манипуляциях с рейтингом Marvel's Avengers

https://static.news.ru/photo/abd038ea-f0fb-11ea-9314-fa163e074e61_660.jpg Фото: avengers.square-enix-games.com

Главный редактор шведской версии посвящённого компьютерным играм сайта Gamereactor заявил, что его издание не будет выпускать обзор с оценкой Marvel's Avengers от Square Enix.

Заявление появилось в личном блоге главреда, однако позже было удалено, пишет DTF. Глава шведской редакции Gamereactor сообщил, что один из журналистов играл в Avengers несколько дней и успел составить мнение о проекте, однако не может выпустить материал с оценкой согласно условиям эмбарго.

У Gamereactor есть несколько версий на разных языках с разными редакциями. Обычно обзор на каждом языке сопровождается уникальной оценкой, однако в случае Avengers издатель составил эмбарго таким образом, чтобы у игры была одна оценка от интернационального портала — норвежская. Пока не ясно, почему приоритет отдан именно этому обзору — возможно, просто потому, что он появился раньше остальных. Норвежский сайт поставил Avengers 7 баллов из 10.

Пользователи Reddit подозревают, что таким образом Square Enix пытается повлиять на глобальный рейтинг игры на Metacritic. Одна семёрка от норвежской версии Gamereactor не так негативно отразится на общей оценке, как несколько средних и низких баллов. При этом в условиях эмбарго для большинства изданий подобных ограничений не было.

В настоящее время Marvel's Avengers имеет 72 балла из 100 возможных на Metacitic.

Как передавал NEWS.ru, в марте Square Enix анонсировала два новых проекта. Первый — ремастер игры 2010 года NieR Replicant. Второй — NieR Re[in]carnation, новый проект в той же вселенной.