Sony выпустила кинематографичный ролик по The Last of Us Part II

https://static.news.ru/photo/55f596f0-a5aa-11ea-8556-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Last of Us Part II

Компания Sony опубликовала расширенный кинематографический ролик по The Last of Us Part II («Одни из нас. Часть II»). Сокращённая версия видео появилась в Сети 2 июня.

Согласно описанию ролика, стремясь отомстить за причинённое зло, Элли вынуждена иметь дело с физическими и эмоциональными последствиями своих поступков.

Действие сиквела развернётся спустя пять лет после оригинала. Игрокам вместе с повзрослевшей Элли предстоит отправиться в новое путешествие по постапокалиптической Америке, чтобы найти тех, кто нарушил её спокойную жизнь.

«Одни из нас. Часть II» выйдет на PS4 19 июня.

В конце мая NEWS.ru рассказал, что Sony и студия Naughty Dog в рамках выпуска State of Play показали новый геймплей The Last of Us Part II. Директор игры Нил Дракманн также поделился подробностями об игровом мире и опасностях, поджидающих главную героиню.