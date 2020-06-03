Sony выпустила кинематографичный ролик по The Last of Us Part II

Компания Sony опубликовала расширенный кинематографический ролик по The Last of Us Part II («Одни из нас. Часть II»). Сокращённая версия видео появилась в Сети 2 июня.
Согласно описанию ролика, стремясь отомстить за причинённое зло, Элли вынуждена иметь дело с физическими и эмоциональными последствиями своих поступков.
Действие сиквела развернётся спустя пять лет после оригинала. Игрокам вместе с повзрослевшей Элли предстоит отправиться в новое путешествие по постапокалиптической Америке, чтобы найти тех, кто нарушил её спокойную жизнь.
«Одни из нас. Часть II» выйдет на PS4 19 июня.
В конце мая NEWS.ru рассказал, что Sony и студия Naughty Dog в рамках выпуска State of Play показали новый геймплей The Last of Us Part II. Директор игры Нил Дракманн также поделился подробностями об игровом мире и опасностях, поджидающих главную героиню.
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