СМИ: Blizzard может до конца года выпустить ремастер Diablo II

Компания — разработчик и издатель видеоигр Blizzard готовит ремастер одного из своих классических проектов — Diablo II. По данным французских журналистов, игра может получить подзаголовок Resurrected и выйти до конца 2020 года.
Об этом
Разработкой ремастера второй части Diablo для Blizzard занимается студия Vicarious Visions, уверяет источник. Анонс может состояться в рамках летнего фестиваля Summer Game Fest 2020 или на BlizzCon 2020 в ноябре.
Как писал NEWS.ru, стриминговая платформа Netflix может выпустить сериалы во вселенных Overwatch и Diablo.
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