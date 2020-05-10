СМИ: Blizzard может до конца года выпустить ремастер Diablo II

https://static.news.ru/photo/f0c5c4da-92df-11ea-bfa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: blzzard.com

Компания — разработчик и издатель видеоигр Blizzard готовит ремастер одного из своих классических проектов — Diablo II. По данным французских журналистов, игра может получить подзаголовок Resurrected и выйти до конца 2020 года.

Об этом пишет издание ActuGaming, ссылаясь на источник, который «очень близок» к Blizzard Entertainment. По словам собеседника издания, Diablo II Resurrected выйдет в четвёртом квартале 2020 года, чтобы порадовать поклонников франшизы, пока они ждут Diablo IV. Эти планы могут измениться из-за пандемии коронавируса.

Разработкой ремастера второй части Diablo для Blizzard занимается студия Vicarious Visions, уверяет источник. Анонс может состояться в рамках летнего фестиваля Summer Game Fest 2020 или на BlizzCon 2020 в ноябре.

Как писал NEWS.ru, стриминговая платформа Netflix может выпустить сериалы во вселенных Overwatch и Diablo.