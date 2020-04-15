Samsung представила в России Galaxy M21 и M11

https://static.news.ru/photo/efac805a-7eff-11ea-9788-fa163e074e61_660.jpg Samsung Galaxy M21 Фото: samsung.com

Компания Samsung презентовала в России новые модели серии Galaxy M — Galaxy M21 и Galaxy M11. Смартфоны имеют тройную камеру, безрамочные экраны и ёмкие аккумуляторы.

Galaxy M21 оснащен 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, задней камерой на 48 (основной модуль), 8 (широкоугольный) и 5 Мп (сенсор глубины резкости для фотографий с эффектом боке), фронтальную камеру на 20 Мп и батарею ёмкостью 6000 мАч . Аппаратной основой стали процессор Exynos 9611, 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней флеш-памяти.

Galaxy M11 получил 6,4-дюймовый TFT-дисплей с разрешением HD+ и вырезом Infinity-O под 8 Мп селфи-камеру, основную камеру на 13 (основной), 5 (широкоугольную) и 2 Мп (датчик глубины) и аккумуляторы на 5000 мАч. Устройство также оснащено чипсетом Snapdragon 450, 3 Гб RAM и 32 ГБ флеш-памяти. Смартфоны, работающие на Android 10 с оболочкой Samsung One UI 2.0, оборудованы 3,5-миллиметровым разъёмом для наушников, Type-C, а также NFC-модулем.

Galaxy M21 уже доступен для покупки по рекомендованной цене 15 990 руб. Galaxy M11 поступит в продажу 20 апреля по рекомендованной цене 10 990 руб.

Ранее NEWS.ru рассказал, что OnePlus презентовала в рамках трансляции флагманскую линейку OnePlus 8. Смартфоны получили чипсет Snapdragon 865 и поддержку 5G, а Pro-модель — дисплей с частотой обновления 120 Гц.