Кроме того, Volition занимается разработкой следующей Saints Row. Из отчёта за первый квартал финансового года также стало известно, что THQ Nordic купила две студии: Gunfire Games (Darksiders III) и Milestone Interactive (MotoGP, MXGP и Ride).
Зомби-экшен Dead Island 2, оказавшийся в «производственном аду», перешёл под новое крыло — разработка проекта передали в руки Dambuster Studios, работавшей над Homefront: The Revolution.
Ранее News.ru рассказал, что 4A Games работает над двумя дополнениями для «Метро: Исход». Первое станет доступно игрокам летом 2019 года, а второе выйдет только в начале 2020 года.