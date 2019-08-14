https://static.news.ru/photo/c99d1dc6-be83-11e9-a27f-fa163e074e61_660.jpg Metro Фото: THQ Nordic

Глава THQ Nordic Ларс Вингефорс в презентации для инвесторов заявил, что студия 4A Games уже приступила к работе над новой частью постапокалиптической серии Metro.

Volition's new Saints Row game is "well into development" and 4A Games is indeed working on the next Metro game, Wingefors said during the investor presentation. — Nathan (@DarkDetectiveNL) 14 августа 2019 г.

Кроме того, Volition занимается разработкой следующей Saints Row. Из отчёта за первый квартал финансового года также стало известно, что THQ Nordic купила две студии: Gunfire Games (Darksiders III) и Milestone Interactive (MotoGP, MXGP и Ride).

Зомби-экшен Dead Island 2, оказавшийся в «производственном аду», перешёл под новое крыло — разработка проекта передали в руки Dambuster Studios, работавшей над Homefront: The Revolution.

Ранее News.ru рассказал, что 4A Games работает над двумя дополнениями для «Метро: Исход». Первое станет доступно игрокам летом 2019 года, а второе выйдет только в начале 2020 года.