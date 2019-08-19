https://static.news.ru/photo/fe4af3a8-c325-11e9-b522-fa163e074e61_660.jpg «Мстители Marvel» Фото: Eidos Montreal

Crystal Dynamics и Eidos Montreal представили в рамках выставки gamescom 2019 дебютный ролик игрового процесса «Мстители Marvel».

Игроков ждёт оригинальная история с кооперативом на четверых человек. На старте будут доступны только пять героев (Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Халк и Чёрная Вдова), но в будущем в качестве DLC появятся и новые.

Над проектом работают творческий директор Шон Эскейг (бывший сотрудник студии Naughty Dog) вместе с актёрами озвучивания Ноланом Нортом (Натан Дрейк из Uncharted), Троем Бейкером (Джоэл из «Одни из нас») и Лорой Бэйли (Кейт Диаз из Gears of War 4).

Marvel’s Avengers поступит в продажу 15 мая 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Stadia. Все дополнения будут бесплатными. Владельцы PS4 смогут первыми принять участие в бета-тестировании.

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