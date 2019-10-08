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Компания Sony обозначила сроки выхода консоли следующего поколения PlayStation 5. Она поступит в продажу в четвёртом квартале 2020 года.

Новый контроллер получит два ключевых изменения — улучшенную функцию вибрации (тактильная обратная связь, с помощью которой игрок сможет по-разному ощущать передвижение героя на различных поверхностях) и адаптивные триггеры. Последнее позволит разработчикам игр самим настраивать сопротивление кнопок R2 и L2. Внешне дизайн прототипа геймпада напоминает DualShock 4, а из-за увеличенного аккумулятора он станет тяжелее, но при этом будет работать дольше. Зарядка контроллера будет осуществляться посредством порта USB-C.

PS5 получит аппаратную трассировку лучей, SSD, ускоряющую загрузку игр и расширяющую игровые возможности, а также новую систему установки игр, которая позволит пользователям устанавливать или удалять выбранные ими элементы (например, только сюжетную кампанию или только сетевой режим). В физических копиях игр для новой консоли будут использоваться оптические диски ёмкостью 100 Гб.

Sony также подготовит обновлённый пользовательский интерфейс, с помощью которого игроки будут в курсе всех событий и смогут совершить необходимое действие без дополнительных манипуляций, как это было с PS4. Консоль позволит её владельцам сразу же подключиться к многопользовательскому режиму своего друга или узнать о доступных миссиях и наградах за них в сюжетных кампаниях.

Ранее News.ru рассказал, что президент SIE Worldwide Studios Сюхэй Ёсида поделился своими впечатлениями от PS4-эксклюзива Death Stranding. Он сравнил сюжет игры с оригинальными сериалами Netflix.