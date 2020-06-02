Оригинальную Doom запустили на портативной консоли Playdate

https://static.news.ru/photo/60506460-a585-11ea-966a-fa163e074e61_660.jpg Фото: playdate/twitter.com

Разработчик Ник Магнир из студии Keen Games смог портировать шутер Doom 1993 года на портативную консоль Playdate. Энтузиасту также удалось использовать в управлении специальную рукоятку устройства — она отвечает за стрельбу.

First playable version of Doom on the Playdate. Still very early but I guess I will cross out "Port Doom" from my bucket list. My main inspiration was @fabynou Game Engine Black Book. pic.twitter.com/Qy21oTYkvf — Nic (@NicMagnier) May 31, 2020

На создание порта у дизайнера пользовательского интерфейса в совокупности ушло около 15 часов — он занимался переносом боевика на PlayDate в течение недели в свободное время. Первоначально идея запустить Doom на портативной консоли возникла у Магнира во время разговоров с другими разработчиками. Но ни у кого из них не было времени на создание порта.

Due to popular demands, here a video of the crank being used to fire the chaingun. pic.twitter.com/UuBbojKSmk — Nic (@NicMagnier) June 2, 2020

Магнир решил заняться этим самостоятельно, хотя прежде он не работал над Doom-портами. Самым сложным для него стала адаптация игры для чёрно-белого экрана.

Компания Panic, издавшая приключение Firewatch, анонсировала собственную портативную консоль Playdate в мае 2019 года. Устройство оснащено 2,7-дюймовым чёрно-белым экраном, крестовиной, двумя кнопками, а также вышеупомянутой рукояткой. Старт продаж консоли, которая сейчас доступна только разработчикам, намечен на 2020 год.

Ранее NEWS.ru рассказал, что SEGA презентовала в честь 60-летнего юбилея портативную консоль Game Gear Micro. Она представляет собой миниатюрную версию оригинальной консоли 1990 года.