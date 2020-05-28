Обратная совместимость на Xbox Series X будет поддерживать «тысячи» игр

https://static.news.ru/photo/1b41f19c-a0f1-11ea-a0a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xbox/twitter.com

Компания Microsoft поделилась новыми подробностями функции обратной совместимости на консоли Xbox Series X. Как заявил разработчик Джейсон Рональд, на старте устройство будет поддерживать «тысячи» игр c предыдущих поколений.

«Железо» консоли, вроде SSD, улучшить производительность и картинки в старых тайтлах, а некоторые из них получат увеличенное разрешение и частоту кадров. Игры, вышедшие на прошлых поколениях консолей, также будут поддерживать функцию «быстрого возврата» (Quick Resume).

Xbox Series X оснащён специально разработанным процессором на основе архитектуры AMD Zen 2 и Radeon RDNA и твердотельным накопителем NVMe, уменьшающим время загрузки. Консоль также будет поддерживать 8K-игры, частоту кадров до 120 кадров в секунду, трассировку лучей и поддержку переменной частоты обновления.

Xbox Series X поступит в продажу в конце года.

Ранее NEWS.ru рассказал, какие игры для для консоли следующего поколения показала Microsoft в начале мая.