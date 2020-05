Обратная совместимость на Xbox Series X будет поддерживать «тысячи» игр

Фото: Xbox/twitter.com

Компания Sony и студия Naughty Dog в рамках нового выпуска State of Play показали новый геймплей The Last of Us Part II («Одни из нас. Часть 2»). Директор игры Нил Дракманн также поделился подробностями об игровом мире и опасностях, поджидающих главную героиню.

Действие сиквела развернётся спустя пять лет после оригинала. Игрокам в роли повзрослевшей Элли предстоит отправиться в новое путешествие по постапокалиптической Америке, чтобы найти тех, кто нарушил её спокойную жизнь. «Одни...