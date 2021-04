Новая версия Metro: Exodus выйдет на ПК 6 мая

Для третьей части The Last of Us уже готов план сценария, который был написан авторами The Last of Us: Part II Нилом Дракманном и Хэлли Гросс. По словам Дракманна, разработка игры ещё не идёт, но он выразил надежду, что тайтл всё же когда-нибудь выйдет.

Он рассказал некоторые детали работы команды. Так, после подготовки каждой большой части игры разработчики берут длительный отпуск. Это помогает исследовать разные идеи. После этого перерыва создатели могут взяться как за...