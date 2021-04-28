Новая версия Metro: Exodus выйдет на ПК 6 мая

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Улучшенная версия Metro: Exodus станет доступна для персональных компьютеров 6 мая, сообщила компания 4AGames. Игра будет работать через новый клиент из-за множества технических преобразований.

Для работы игры понадобится видеокарта с поддержкой трассировки лучей. Кроме того, геймеру для игры в 1080p при 45 FPS нужен как минимум 4-ядерный процессор и 8 Гб оперативной памтяи.

При этом игроки смогут перенести сохранения из базовой версии игры в новую через магазин, где она была куплена. Вес самой игры составит 72 Гб, а дополнения «Два полковника» и «История Сэма» займут ещё 1 и 6,4 Гб соответственно.

Разработчики решили выпустить обновлённую версию игры, когда дорабатывали её для Xbox Series S|X и PlayStation 5. Обладатели консольной версии оригинальной игры также получат обновление бесплатно до конца года.

Накануне компания CD Projekt RED выпустила обновление для игры Cyberpunk 2077. Патч исправляет часть ошибок, на которые жаловались игроки.

Авторы исправили несколько распространённых ошибок при выполнении заданий, в игре в открытом мире, а также проблемы с отображением одежды. Кроме того, они улучшили оптимизацию для консолей нового поколения Xbox One и PlayStation 5.