Nintendo отчиталась за девятимесячный период, закончившийся 31 декабря 2019 года. Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.
На конец декабря Pokemon Sword & Shield разошлась тиражом в 16 млн копий. Игра заняла пятое место в списке самых продаваемых татйлов Switch. Сейчас она отстаёт от The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate и Mario Kart 8 Deluxe.
Другие новинки 2019 года, Luigi's Mansion 3 и Super Mario Maker 2,
Ранее NEWS.ru рассказал, что шесть мобильных игр Nintendo в общей сложности заработали более $1 млрд на iOS и Android. Их общее количество загрузок также преодолело отметку в 452 млн.
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