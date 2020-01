https://static.news.ru/photo/af10ad98-4339-11ea-a3c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: nintendo.ru

Nintendo отчиталась за девятимесячный период, закончившийся 31 декабря 2019 года. Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.

На конец декабря Pokemon Sword & Shield разошлась тиражом в 16 млн копий. Игра заняла пятое место в списке самых продаваемых татйлов Switch. Сейчас она отстаёт от The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate и Mario Kart 8 Deluxe.

Другие новинки 2019 года, Luigi's Mansion 3 и Super Mario Maker 2, разошлись тиражом в более пять млн. копий. В целом, результаты Nintendo превзошли ожидания аналитиков.

Ранее NEWS.ru рассказал, что шесть мобильных игр Nintendo в общей сложности заработали более $1 млрд на iOS и Android. Их общее количество загрузок также преодолело отметку в 452 млн.