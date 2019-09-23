Практически каждый человек так или иначе сталкивался или слышал о продуктах компании Nintendo. Кто, например, не знает усатого итальянского водопроводчика, прыгающего по грибам, пробивающего головой кирпичи и ищущего принцессу по разным замкам? Или сотни необычных существ, самый знаменитый из которых давно стал иконой японской поп-культуры? А о карманной игровой системе в 90-е и начале нулевых мечтали многие ребята.

Nintendo начала свой путь как производитель игральных карт, но в начале 1960-х годов продажи продукции резко упали. Чтобы остаться на плаву, компании нужно было осваивать новые направления, самым перспективным из которых стали детские игрушки.

The Ultra Hand, снискавшая коммерческий успех, стала творением легендарного японского дизайнера Гумпэй Ёкои. В дальнейшем он создал серию портативных игр Game & Watch (до России добрались её клоны от «Электроники»), крестообразный D-pad и приложил руку к оригинальному Game Boy.

Сейчас Nintendo — один из ведущих игроков в индустрии с миллионами поклонников по всему миру. И, несмотря на различные заявления пользователей, она по сей день продолжает удивлять даже закоренелых скептиков. В честь 130-летия компании News.ru решил собрать в одной галерее самые известные игровые консоли Nintendo и её культовых персонажей.