Названа лучшая видеоигра-2021

На церемонии The Game Awards 2021 назвали видеоигру года. Ею стал приключенческий боевик It Takes Two, выпущенная компанией Electronic Arts. Она же победила ещё в двух номинациях: «Лучшая семейная игра» и «Лучшая многопользовательская игра». Прямая трансляция мероприятия велась из Театра Майкрософт в Лос-Анджелесе.
Во время главного игрового события года были также
Больше всего пользователи оценили новые кадры из предстоящего телевизионного сериала по вселенной игры Halo. Премьера намечена на начало следующего года.
Ранее сообщалось, что в год 100-летия модного дома Gucci и 20-летия Xbox компании решили выпустить ограниченную серию наборов Xbox Series X. В комплект стоимостью 10 тысяч долларов (около 728 тысяч рублей) войдут консоль с лазерной гравировкой, стандартные чёрные Gucci-контроллеры и аксессуары. Кроме того, поклонники серии получат подписку на Game Pass. Пользователи соцсетей шутят, что Gucci в лучшем случае «раскошелится на месячную подписку».