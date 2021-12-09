Названа лучшая видеоигра-2021

На церемонии The Game Awards 2021 назвали видеоигру года. Ею стал приключенческий боевик It Takes Two, выпущенная компанией Electronic Arts. Она же победила ещё в двух номинациях: «Лучшая семейная игра» и «Лучшая многопользовательская игра». Прямая трансляция мероприятия велась из Театра Майкрософт в Лос-Анджелесе.

Во время главного игрового события года были также представлены множество предстоящих видеоигр. Так, например, был показан сюжетный трейлер победившей в номинации «Самой ожидаемой игры» Elden Ring. По видеосвязи к мероприятию на прямую связь вышли актёры культового фильма «Матрица» Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Они представили новый трейлер четвёртой части киноэпопеи.

Больше всего пользователи оценили новые кадры из предстоящего телевизионного сериала по вселенной игры Halo. Премьера намечена на начало следующего года.

Ранее сообщалось, что в год 100-летия модного дома Gucci и 20-летия Xbox компании решили выпустить ограниченную серию наборов Xbox Series X. В комплект стоимостью 10 тысяч долларов (около 728 тысяч рублей) войдут консоль с лазерной гравировкой, стандартные чёрные Gucci-контроллеры и аксессуары. Кроме того, поклонники серии получат подписку на Game Pass. Пользователи соцсетей шутят, что Gucci в лучшем случае «раскошелится на месячную подписку».