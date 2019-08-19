https://static.news.ru/photo/29086f98-c269-11e9-b070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mojang AB/Xbox Game Studios

Студия Mojang объявила о появлении в Minecraft поддержки рейтрейсинга (трассировки лучей). Она станет доступна пользователям Windows 10 вместе с бесплатным обновлением.

GeForce RTX придаст миру Minecraft совершенно новый вид. В обычном версии золотой блок выглядит жёлтым, но с включённым рейтрейсингом вы действительно можете увидеть отражение света и даже отраженного в нём моба, — прокомментировал творческий директор франшизы Сакс Перссон.

Технология позволит передать яркие цвета и реалистичные воду и освещение с естественным отражением и преломлением. Появление новинки запланировано на 2020 год.

Ранее News.ru сообщил, что студия Microïds в преддверии выставки gamescom 2019 анонсировала Syberia: The World Before. Главной героиней новой части вновь станет Кейт Уолкер, которая возьмётся за новое расследование.



