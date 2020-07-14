LEGO и Nintendo представили набор NES с уровнем из «Марио»

Компании LEGO и Nintendo представили новый набор конструктора. Он включает копию 8-битной консоли Nintendo Entertainment System (NES) и интерактивный телевизор с уровнем из Super Mario Bros.
Набор состоит из 2646 деталей. Владелец конструктора сможет собрать NES, контроллер, картридж, который даже можно вставить в консоль, и миниатюрный ретротелевизор. «Прохождение» осуществляется с помощью рукоятки на ТВ: она позволяет перемещать Марио вверх и вниз, пока уровень-лента крутится на заднем фоне.
Набор NES поступит в продажу 1 августа по цене $200.
Ранее NEWS.ru рассказал, что анонимный покупатель заплатил за картридж с игрой Super Mario Bros. для Nintendo Entertainment System (NES) $114 тысяч, что является новым рекордом покупки подобных игр на аукционе Heritage Auctions.
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