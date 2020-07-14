LEGO и Nintendo представили набор NES с уровнем из «Марио»

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Дебютант F1 2020 занял первое место в британском чарте продаж. Симулятор «Формулы-1» и «Формулы-2» сместил с этой позиции The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II»), которая лидировала на протяжении трёх недель.

Релиз новой части F1 стал самым крупным стартом для серии с 2017 года: продажи игры от студии Codemasters выросли на 22% по сравнению со стартовым периодом F1 2019. В то...