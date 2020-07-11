Картридж с игрой Super Mario Bros. продали на аукционе США за $114 тысяч

https://static.news.ru/photo/aeb8ae6a-c384-11ea-995e-fa163e074e61_660.jpgSuper Mario Bros.Фото: Nintendo
Анонимный покупатель заплатил за картридж с игрой Super Mario Bros. для Nintendo Entertainment System (NES) $114 тысяч, что является новым рекордом покупки подобных игр на аукционе Heritage Auctions.
Копия игры никогда не доставалась из коробки. Картридж выглядит практически так же, как в 1980-е годы. Эксперты аукционного дома оценили лот на 9,4 пункта из 10. Вместе с картриджем в упаковке находятся картонные наклейки, такая комплектация игры была достаточно редкой для 80-х годов.
Картонные наклейки первоначально использовались на тестовых копиях игр для американского рынка, ещё до того как каждый картридж запечатывали в пластик. По мере того как Nintendo начали продвигать свои игры в США, их упаковка обновлялась постоянно. Всего было выпущено четыре варианта игры в картонных коробках. Проданный на аукционе экземпляр имеет название «Код 3» (3 Code). Такая комплектация игры выпускалась всего один год, сообщает Mashable.
A sealed copy of Super Mario Bros. just sold at auction for $114,000, which is a new record for the sale of a single game. Bet the owners of the $100,000 one, which is an earlier printing, feel great today. pic.twitter.com/lVdcla8d19