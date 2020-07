Картридж с игрой Super Mario Bros. продали на аукционе США за $114 тысяч

Копия игры никогда не доставалась из коробки. Картридж выглядит практически так же, как в 1980-е годы. Эксперты аукционного дома оценили лот на 9,4 пункта из 10. Вместе с картриджем в упаковке находятся картонные наклейки, такая комплектация игры была достаточно редкой для 80-х годов.

Картонные наклейки первоначально использовались на тестовых копиях игр для американского рынка, ещё до того как каждый картридж запечатывали в пластик. По мере того как Nintendo начали продвигать свои игры в США, их упаковка обновлялась постоянно. Всего было выпущено четыре варианта игры в картонных коробках. Проданный на аукционе экземпляр имеет название «Код 3» (3 Code). Такая комплектация игры выпускалась всего один год, сообщает Mashable.