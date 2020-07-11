Картридж с игрой Super Mario Bros. продали на аукционе США за $114 тысяч

https://static.news.ru/photo/aeb8ae6a-c384-11ea-995e-fa163e074e61_660.jpg Super Mario Bros. Фото: Nintendo

Анонимный покупатель заплатил за картридж с игрой Super Mario Bros. для Nintendo Entertainment System (NES) $114 тысяч, что является новым рекордом покупки подобных игр на аукционе Heritage Auctions.

Копия игры никогда не доставалась из коробки. Картридж выглядит практически так же, как в 1980-е годы. Эксперты аукционного дома оценили лот на 9,4 пункта из 10. Вместе с картриджем в упаковке находятся картонные наклейки, такая комплектация игры была достаточно редкой для 80-х годов.

Картонные наклейки первоначально использовались на тестовых копиях игр для американского рынка, ещё до того как каждый картридж запечатывали в пластик. По мере того как Nintendo начали продвигать свои игры в США, их упаковка обновлялась постоянно. Всего было выпущено четыре варианта игры в картонных коробках. Проданный на аукционе экземпляр имеет название «Код 3» (3 Code). Такая комплектация игры выпускалась всего один год, сообщает Mashable.

A sealed copy of Super Mario Bros. just sold at auction for $114,000, which is a new record for the sale of a single game. Bet the owners of the $100,000 one, which is an earlier printing, feel great today. pic.twitter.com/lVdcla8d19 — Chris Kohler (@kobunheat) July 10, 2020

В 2019 году за картридж с игрой Super Mario Bros. заплатили $100 150.

Одной из первых игр для консоли NES в США стала Super Mario Bro. Это первая игра серии о приключениях Марио, и в ней впервые появляется главный отрицательный персонаж Боузер.

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