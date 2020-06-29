«Королевская битва» на 200 игроков появилась в Call of Duty: Warzone

https://static.news.ru/photo/2967eab0-ba9b-11ea-a8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: callofduty.com

Авторы Call of Duty: Modern Warfare и Warzone поделились подробностями обновления Reloaded для четвёртого сезона. Игроки получили возможность принять участие в двух временных режимах, один из которых представляет собой «королевскую битву» на 200 человек.

Второй, получивший название Juggernaut Royale, предложит геймерам побороться за сбрасываемый на карту набор со снаряжением джаггернаута.

Разработчики добавили новый мультиплеерный режим и в Modern Warfare: в Team Defender две команды будут пытаться захватить один флаг. Кроме того, игроки могут опробовать новую карту Cheshire Park, снайперскую винтовку Rytec и оперативника Roze.

Новое обновление весит от 22 до 33 Гб.

Ранее NEWS.ru рассказал, что студия Inifinity Ward намерена усилить борьбу с расизмом в шутерах Call of Duty: Modern Warfare и Warzone. Разработчики считают, что «тысяч ежедневных банов» оскорбительных ников становится недостаточно.