Киберспортсмены из РФ заработали $2,5 млн на чемпионате мира по Dota 2

Российская команда по киберспорту Team Spirit одержала победу в матче четвёртого раунда нижней сетки турнира по Dota 2 — The International 2021. Против ребят играли соотечественники из Virtus.pro. Финальный счёт матча — 2:1. Об этом сообщает Life.ru.

После победы было объявлено, что Team Spirit вошла в Топ-4 команд крупнейшего турнира по Dota 2. Известно, что призовой фонд The International 2021 составляет более 40 миллионов долларов. При этом Team Spirit по результатам игры получат 2,4 миллиона.

Ранее стало известно, что американская компания — разработчик компьютерных игр Blizzard выплатит 18 миллионов долларов в рамках досудебного урегулирования иска по сексуальным домогательствам и дискриминации. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно документу о досудебном соглашении, компания создаст фонд на указанную ранее сумму «для выплаты компенсаций и возмещения ущерба истцам». В случае, если часть средств останется невостребованной, то компания обязуется передать деньги благотворительным фондам, которые помогают жертвам домогательств, а также защитникам гендерного равенства.