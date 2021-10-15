Киберспортсмены из РФ заработали $2,5 млн на чемпионате мира по Dota 2

Российская команда по киберспорту Team Spirit одержала победу в матче четвёртого раунда нижней сетки турнира по Dota 2 — The International 2021. Против ребят играли соотечественники из Virtus.pro. Финальный счёт матча — 2:1. Об этом сообщает Life.ru.
После победы было объявлено, что Team Spirit
Ранее стало известно, что американская компания — разработчик компьютерных игр Blizzard выплатит 18 миллионов долларов в рамках досудебного урегулирования иска по сексуальным домогательствам и дискриминации. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно документу о досудебном соглашении, компания создаст фонд на указанную ранее сумму «для выплаты компенсаций и возмещения ущерба истцам». В случае, если часть средств останется невостребованной, то компания обязуется передать деньги благотворительным фондам, которые помогают жертвам домогательств, а также защитникам гендерного равенства.