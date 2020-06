Компания Sony в скором времени проведёт долгожданную презентацию PlayStation 5 (PS5). Разработчики предлагают взглянуть на «будущее игр» — в рамках онлайн-мероприятия зрители познакомятся с проектами, которые выйдут на консоли следующего поколения.

При этом пока неизвестно, покажет ли Sony дизайн PS5 и назовёт ли цену устройства. Грядущая презентация в первую очередь будет сосредоточена именно на играх, и, как заявил президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан, станет первым из серии запланированных ивентов по PS5.

NEWS.ru решил напомнить, какие игры для новой консоли уже подтверждены, а какие только ждут официального анонса.

Подтверждённые проекты

В рамках игровой церемонии Gearbox Publishing представил Godfall, лутер-слэшер, который выйдет не только на PS5, но и ПК. Действие Godfall разворачивается в фэнтезийном сеттинге, а сам геймплей будет сосредоточен на рукопашных сражениях. Разработкой игры занимается Counterplay Games.

Следующая часть Assassin’s Creed с подзаголовком «Вальгалла» будет доступна на текущем и следующем поколении. Игра будет посвящена саге о яростном викинге по имени Эйвор, которого взрастили на легендах о битвах и воинской славе.

Действие происходит в IX веке в «динамично меняющемся и живописно оформленном» открытом мире в антураже Англии. Геймеров ждут такие новые возможности, как совершение набегов, развитие селения и укрепление влияния. «Вальгалла» поступит в продажу в конце 2020 года.

DiRT 5 — другой мультиплатформенный тайтл, анонсированный в рамках специального выпуска Inside Xbox. Как утверждают в студии Codemasters, игроков ждёт новая глава в наследии серии, которая будет «более смелой и дерзкой, чем когда-либо прежде», а каждая гонка будет уникальной. В создании гонки участвуют актёры озвучивания Трой Бэйкер («Одни из нас») и Нолан Норт (серия Uncharted).

Вселенная «Властелина колец» будет расширена вместе с выходом The Lord of the Rings: Gollum. По словам разработчиков из студии Daedalic Entertainment, проект будет приключенческим стелс-экшеном с «интригующей механикой раздвоения личности» и большими локациями, вдохновлёнными рисунками самого Толкина. Релиз игры запланирован на 2021 год.

Ожидаемый сиквел Vampire: The Masquerade — Bloodlines также выйдет на PS5. Действие продолжения будет происходить в Сиэтле. Игрокам предстоит вступать в опасные союзы с хозяевами города, чтобы раскрыть заговор, который разжёг кровавое противостояние между вампирами. Главный герой по мере прохождения повстречает как древних вампиров, так и молодых кровососов.

Боевая система Bloodlines 2 будет ориентирована на ближний бой. Разработкой проекта занимается студия Hardsuit Labs. К команде также присоединился Крис Авеллон, знакомый игрокам по Fallout 2 и Fallout: New Vegas и в данный момент работающий над Dying Light 2. Сюжетом сиквела занимаются сценаристы первой части.

Студия People Can Fly, авторы Gears of War: Judgment и Bulletstorm, вместе с издателем Square Enix готовят кооперативный шутер с элементами ролевой игры Outriders, рассчитанный на трёх человек. Игрокам в роли одного из «первопроходцев» предстоит отправиться в путешествие по опаснейшей планете в поисках источника таинственного сигнала. Выход Outriders намечен на конец 2020 года.

Watch Dogs Legion должна была выйти в марте 2020 года, однако Ubisoft отложила хакерский экшен, чтобы доработать его. Одновременно с этим разработчики подтвердили, что тайтл выйдет на консолях следующего поколения. Согласно отчёту компании, Legion поступит в продажу до конца 2020/2021 финансового года, т.е. до 31 марта 2021 года.

Действие игры происходит в антиутопической версии Лондона. В Legion будет отсутствовать главный герой — вместо этого авторы предложат взять под управление любого игрового персонажа, у которого будут полный набор анимаций, озвучка и черты характера, «создаваемые и управляемые игровыми системами».

Неподтверждённые проекты

В середине апреля портал VGC поделился информацией о Horizon Zero Dawn. Студия Guerrilla Games намерена сделать постапокалиптический экшен трилогией, и после успеха оригинальной игры Sony дала зелёный свет на разработку продолжения.

Авторы изначально позиционировали Horizon Zero Dawn как серию игр и даже написали сценарий из нескольких частей. Разработка сиквела стартовала вскоре после успешных результатов первой части. Первоначально игра должна была выйти на текущем поколении консолей, однако позже студия переквалифицировала проект в эксклюзив для PS5.

Horizon Zero Dawn 2 будет масштабнее оригинала: экшен предложит игрокам больший по размеру открытый мир и больше свободы для его изучения. По словам источников, знакомых с планами студии, Guerrilla Games также хочет добавить во вторую часть кооператив. Но пока неясно, будет ли он реализован в основной кампании или представлен как отдельный режим.

В феврале 2019 года теперь уже бывший редактор Kotaku Джейсон Шрайер намекнул на разработку ремастера Demon’s Souls. Позже инсайдеры сообщили, что над проектом работает Bluepoint Games, известная сообществу Shadow of the Colossus (2018) и сборнику «Uncharted: Натан Дрейк. Kоллекция». Причём проект якобы будет не обновлённой версией оригиналом, а полноценным ремейком.

Также не стоит забывать и о потенциальных сиквелах главных эксклюзивов PS4 — God of War и «Человеке-пауке». Авторы обоих игр оставили в них недвусмысленные намёки на продолжение, так что анонсов, скорее всего, стоит ждать именно на грядущем онлайн-мероприятии.

PS5 получит аппаратную трассировку лучей, SSD, ускоряющую загрузку игр и расширяющую игровые возможности, а также новую систему установки игр, которая позволит пользователям устанавливать или удалять выбранные ими элементы (например, только сюжетную кампанию или только сетевой режим). В физических копиях игр для новой консоли будут использоваться оптические диски ёмкостью 100 Гб.

Новый контроллер, получивший название DualSense, должен порадовать владельцев новой консоли двумя ключевыми изменениями — улучшенной функцией вибрации (тактильная обратная связь, с помощью которой игрок сможет по-разному ощущать передвижение героя на различных поверхностях) и адаптивными триггерами. Последнее позволит разработчикам игр самим настраивать сопротивление кнопок R2 и L2, чтобы геймеры, например, смогли почувствовать «натяжение тетивы на луке».

Что касается предполагаемой цены, то, как выяснил Bloomberg, в феврале 2020 года себестоимость PS5 составляет $450 за единицу. Аналитики считают, что с учётом этой суммы и аналогичной валовой прибыли розничная цена консоли должна составлять не менее $470.

Презентация игр для PlayStation 5 должна пройти в этот четверг, 4 июня, в 23:00 по московскому времени. Однако компания вслед за коллегами по цеху может перенести ивент из-за протестов в США, вылившихся в массовые беспорядки по всей стране.