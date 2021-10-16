Игроки команды Team Spirit рассказали, как потратят $18 млн

Игроки российской киберспортивной команды Team Spirit рассказали, как потратят призовые 18,2 млн долларов, выигранные на TI10. Видеозапись интервью игроков после финала международного турнира опубликована на YouTube-канале «TST Dota — лучшие моменты Доты 2».
Я куплю домик для кошки и, возможно, усадьбу, — сообщил Илья Yatoro Мулярчук.
Александр TorontoTokyo Хертек рассказал, что купит своей сестре квартиру. Он поделился, что ей 11 лет и после общения по фейстайму он пообещал ей, что купит жильё в центре Москвы.
А я не знаю. У меня есть всё, что нужно, пока ни в чём не нуждаюсь, — признался Магомед Collapse Халилов.
Мирослав Mira Колпаков рассказал, что тоже приобретёт жильё, а также автомобиль отцу.
Команда Team Spirit выиграла чемпионата мира The International 10 по компьютерной игре Dota 2. Команда с участниками из России и Украины победила в гранд-финале турнира китайскую команду PSG.LGD со счётом 3:2 по картам. Пятерым членам Team Spirit и их тренеру достанется около $18,2 млн.
Команда из Китая за второе место получит $5,2 млн. На третьем месте интернациональный коллектив Team Secret ($3,6 млн). При этом общий призовой фонд The International 10 составил более $40 млн, что является рекордом в истории киберспорта.