Игрок два года строил Чернобыль в Minecraft

Пользователь под псевдонимом Janisko потратил два года на воссоздание Чернобыля в Minecraft. Первая из запланированной серии карт получила название Chernobyl Universe («Вселенная Чернобыля»).
Локация предназначена для игры в режиме выживания. По словам автора карты, его цель заключается в максимально точном отражении реальной Чернобыльской зоны.
Энтузиаст намерен в дальнейшем построить в игре южные районы области, белорусскую часть и бывший посёлок городского типа Полесское.
При создании этой очень большой карты я использую как можно больше данных, которые я черпаю в основном из интернет-ресурсов, таких как Google Maps, и другие полезные вещи. Конечно, не вся информация может быть получена из Интернета, но, к сожалению, у меня нет других способов сбора данных, так что из-за этого мне приходится иногда идти на небольшие импровизации с точки зрения интерьера и облика некоторых зданий или планировать некоторые области по собственному усмотрению, — рассказал Janisko.
Ранее NEWS.ru писал, что создатель модификаций для Minecraft под псевдонимом DeltaTwoForce поделился новой разработкой. Она позволяет скрафтить в игре компьютер, который работает как виртуальная машина.