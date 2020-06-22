Игрок два года строил Чернобыль в Minecraft

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The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») преодолела две важные отметки спустя два дня после релиза. Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).

Постапокалиптический экшен обошёл предыдущего рекордсмена всего на 1%. Продажи второй части также оказались на 76% больше, чем у оригинала 2013 года. Вторым рекордом игры «Одни из нас: Часть II» стал...