https://static.news.ru/photo/74d2668a-1d5a-11ea-8b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: SIEE/Sucker Punch

Студия Sucker Punch в рамках The Game Awards 2019 представила новый трейлер Ghost of Tsushima. Разработчики также объявили, что приключенческий экшен поступит в продажу летом 2020 года.

Действие Ghost of Tsushima развернётся в Японии 1274 года, когда монгольская армия захватила остров Цусима. Игроки возьмут на себя роль потрёпанного жизнью самурая Дзина (Jin), который остаётся единственной надеждой жителей.

Ghost of Tsushima выйдет только на PS4.

Ранее CD PROJEKT RED представила на The Game Awards 2019 новый ролик Cyberpunk 2077. Видео посвящено музыкальному сопровождению игры и исполнителям, участвующим в её разработке, писал NEWS.ru.