Геймплей отменённой Prince of Persia оставался незамеченным восемь лет

Разработкой игры занималась студия Ubisoft Montreal. Подлинность ролика подтвердил в Twitter бывший аниматор Ubisoft и Naughty Dog Джонатан Купер.

Wow - haven't seen this in ages. Amazing work from animation director Khai Nguyen (For Honor) and team. This target game footage (pre-rendered game pitch) inspired our own pitch for Assassin's Creed 3 as they did such a great job making it look like real gameplay. https://t.co/U9cy7v4fNp

Позже разработчик объяснил, почему компания в течение продолжительного времени не выпускает новые проекты в культовой серии. По словам Купера, права на Prince of Persia принадлежат создателю оригинала Джордану Мекнеру, в связи с чем Ubisoft должна делиться с ним частью прибыли от каждой игры по франшизе.

Sadly Ubisoft are generally quicker to cancel Prince of Persia games than others IPs because AFAIK original creator Jordan Mechner still holds license rights so the profit margins are lower. Would love to see a new one though. I've always wanted a PoP set in contemporary Iran.