EA «бесплатно обновит» игры для PS4 и Xbox One до следующего поколения

Компания Electronic Arts (EA) адаптирует игры для консолей следующего поколения PS5 и Xbox Series X. Как заявил финансовый директор Блейк Йоргенсен, у тайтлов, вышедших на текущем поколении, будет опция «бесплатного обновления».
EA отказалась прокомментировать слова Йоргенсена, но, скорее всего, владельцы новых консолей, которые ранее купили игру для PS4 или Xbox One, могут использовать ту же цифровую или физическую копию. Список проектов, которые получат обновление, разработчики сейчас не уточняют.
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