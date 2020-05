EA «бесплатно обновит» игры для PS4 и Xbox One до следующего поколения

https://static.news.ru/photo/f4b05160-904a-11ea-b4b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Компания Electronic Arts (EA) адаптирует игры для консолей следующего поколения PS5 и Xbox Series X. Как заявил финансовый директор Блейк Йоргенсен, у тайтлов, вышедших на текущем поколении, будет опция «бесплатного обновления».

EA отказалась прокомментировать слова Йоргенсена, но, скорее всего, владельцы новых консолей, которые ранее купили игру для PS4 или Xbox One, могут использовать ту же цифровую или физическую копию. Список проектов, которые получат обновление, разработчики сейчас не уточняют.

В квартальном отчёте компании также говорится , что выручка от продаж игр за первый квартал 2020 года составила $1,2 млрд. Чистая прибыль за год составила $3 млрд. Количество «уникальных игроков» Star Wars Jedi: Fallen Order («Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден») достигло 10 млн, у FIFA 20 — 25 млн.

