Need for Speed Heat Need for Speed Heat Фото: EA

Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.

Действие игры развернётся в Палм-Сити. Днём гонщиков ждут разрешённые соревнования Speedhunters Showdown с денежным призом, а ночью они смогут принять участие в нелегальных заездах ради повышения репутации.

Разработчики пообещали показать дебютный геймплей 19 ноября в рамках выставки gamescom 2019.

Need for Speed Heat поступит в продажу 8 ноября на PC, PS4 и Xbox One. Подписчики EA смогут получить доступ к игре на три дня раньше — 5 числа.

Ранее глава THQ Nordic Ларс Вингефорс на презентации для инвесторов заявил, что студия 4A Games уже приступила к работе над новой частью постапокалиптической серии Metro. Над сюжетом игры будет вновь работать автор книжной серии «Метро 2033» Дмитрий Глуховский, пишет News.ru.

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