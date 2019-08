https://static.news.ru/photo/6f1c6bd6-be97-11e9-86d9-fa163e074e61_660.jpg Need for Speed Heat Фото: EA

Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.

Действие игры развернётся в Палм-Сити. Днём гонщиков ждут разрешённые соревнования Speedhunters Showdown с денежным призом, а ночью они смогут принять участие в нелегальных заездах ради повышения репутации.

Разработчики пообещали показать дебютный геймплей 19 ноября в рамках выставки gamescom 2019.

Need for Speed Heat поступит в продажу 8 ноября на PC, PS4 и Xbox One. Подписчики EA смогут получить доступ к игре на три дня раньше — 5 числа.