Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
Действие игры развернётся в Палм-Сити. Днём гонщиков ждут разрешённые соревнования Speedhunters Showdown с денежным призом, а ночью они смогут принять участие в нелегальных заездах ради повышения репутации.
Разработчики пообещали показать дебютный геймплей 19 ноября в рамках выставки gamescom 2019.
Need for Speed Heat поступит в продажу 8 ноября на PC, PS4 и Xbox One. Подписчики EA смогут получить доступ к игре на три дня раньше — 5 числа.
Ранее глава THQ Nordic Ларс Вингефорс на презентации для инвесторов заявил, что студия 4A Games уже приступила к работе над новой частью постапокалиптической серии Metro. Над сюжетом игры