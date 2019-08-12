Фото: crashbandicoot.com

Аркадная гонка Crash Team Racing Nitro-Fueled заняла первое место в чарте английской розницы. Игра смогла стать лидером прошлой недели (с 4 по 10 августа) несмотря на 14% падение продаж.

Минувшие семь дней обошлись без новых претендентов. Предыдущий лидер Fire Emblem: Three Houses опустился на седьмую позицию. Две игры про Марио, Super Mario Maker 2 и Mario Kart 8: Deluxe, наоборот, поднялись на второе и третье места соответственно.

Четвёртая позиция закрепилась за футбольным симулятором FIFA 19, а замыкает пятёрку GTA V. С полным списком игр можно ознакомиться ниже:

  1. Crash Team Racing Nitro-Fueled
  2. Super Mario Maker 2
  3. Mario Kart 8: Deluxe
  4. FIFA 19
  5. Grand Theft Auto V
  6. F1 2019
  7. Fire Emblem: Three Houses
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Minecraft
  10. Super Smash Bros Ultimate

Ранее News.ru рассказал, что компания EA запустила обратный отсчёт на официальном сайте гоночной серии Need for Speed. Разработчики готовятся к некоему анонсу, который произойдёт 14 августа в 17:00 по московскому времени.

 

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