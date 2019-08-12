https://static.news.ru/photo/6f3c4e5e-bcff-11e9-87c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: crashbandicoot.com

Аркадная гонка Crash Team Racing Nitro-Fueled заняла первое место в чарте английской розницы. Игра смогла стать лидером прошлой недели (с 4 по 10 августа) несмотря на 14% падение продаж.

Минувшие семь дней обошлись без новых претендентов. Предыдущий лидер Fire Emblem: Three Houses опустился на седьмую позицию. Две игры про Марио, Super Mario Maker 2 и Mario Kart 8: Deluxe, наоборот, поднялись на второе и третье места соответственно.

Четвёртая позиция закрепилась за футбольным симулятором FIFA 19, а замыкает пятёрку GTA V. С полным списком игр можно ознакомиться ниже:

Crash Team Racing Nitro-Fueled Super Mario Maker 2 Mario Kart 8: Deluxe FIFA 19 Grand Theft Auto V F1 2019 Fire Emblem: Three Houses Red Dead Redemption 2 Minecraft Super Smash Bros Ultimate

Ранее News.ru рассказал, что компания EA запустила обратный отсчёт на официальном сайте гоночной серии Need for Speed. Разработчики готовятся к некоему анонсу, который произойдёт 14 августа в 17:00 по московскому времени.