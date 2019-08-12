Аркадная гонка Crash Team Racing Nitro-Fueled заняла первое место в чарте английской розницы. Игра смогла стать лидером прошлой недели (с 4 по 10 августа) несмотря на 14% падение продаж.
Минувшие семь дней обошлись без новых претендентов. Предыдущий лидер Fire Emblem: Three Houses опустился на седьмую позицию. Две игры про Марио, Super Mario Maker 2 и Mario Kart 8: Deluxe, наоборот, поднялись на второе и третье места соответственно.
Четвёртая позиция закрепилась за футбольным симулятором FIFA 19, а замыкает пятёрку GTA V. С полным списком игр можно ознакомиться ниже:
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
- Super Mario Maker 2
- Mario Kart 8: Deluxe
- FIFA 19
- Grand Theft Auto V
- F1 2019
- Fire Emblem: Three Houses
- Red Dead Redemption 2
- Minecraft
- Super Smash Bros Ultimate
Ранее News.ru рассказал, что компания EA запустила обратный отсчёт на официальном сайте гоночной серии Need for Speed. Разработчики готовятся к некоему анонсу, который произойдёт 14 августа в 17:00 по московскому времени.