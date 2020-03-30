https://static.news.ru/photo/8c5b1eb6-7258-11ea-a259-fa163e074e61_660.jpg Resident Evil 3 Фото: Capcom

Capcom опубликовала полные системные требования ремейка Resident Evil 3. Для запуска хоррора игрокам потребуется 8 Гб оперативной памяти, 45 Гб свободного места на жёстком диске и операционная система не ниже Windows 7.

В перечень минимальных требований разработчики также включили процессоры Intel Core i5-4460 и AMD FX-6300, DirectX 11, а также видеокарты NVIDIA GeForce GTX 760 (2 Гб) и AMD Radeo R7 260X (2 Гб). ПК с таким «железом» будет выдавать 1080p при 30 кадрах/с в Resident Evil 3 и 720p при 30 кадрах/с в Resident Evil: Resistance.

Рекомендованные требования выглядят следующим образом:

Операционная система: Windows 10 (64 бит)

Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX-9590

Оперативная память: 8 Гб

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 Гб) или AMD Radeon RX 480 (3 Гб)

DirectX: версия 12

Ранее Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.