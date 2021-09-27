Бета-тестирование Battlefield 2042 начнётся 6 октября

По информации инсайдера Тома Хендерсона, бета-тестирование новой части знаменитой серии Battlefield пройдёт с 6 по 9 октября. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. При этом, блогер отметил, что анонс события состоится 29 сентября.

Хендерсон сослался на сайт китайского стримингового сервиса Bilibili, который опубликовал скрин игры Battlefield 2042 с датой бета-тестирования. Дату косвенно подтверждает тот факт, что у игры недавно появился официальный аккаунт на сервисе.

Bilibili has seemingly leaked the #BATTLEFIELD2042 Beta dates. pic.twitter.com/NsmHI2GdM3 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 27, 2021

Ранее для Cyberpunk 2077 вышел крупный мод, который, по мнению автора, должен исправить все программные ошибки и сделать игру более «ванильной». Мод доступен на ресурсе Nexus Mods.

Пользователь с ником Scissors123454321 рассказал, что не только исправил все «баги», которые портили общие впечатления от игры, но и добавил большое количество функций, которые позволяют игроку подстроить режим игры под свои нужды. Так, например, можно увеличивать урон от конкретного оружия, можно увеличить количество доступного вооружения, а также снижать время перезарядки оружия.