Авторы The Last of Us Part II выпустили сюжетный трейлер

Компания Sony Interactive Entertainment и студия Naughty Dog представили новый трейлер The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть 2»).
Действие сиквела развернётся спустя пять лет после оригинала. По словам разработчиков, они полностью переработали игровой движок, разработали новую боевую механику, создали новую аналоговую стелс-систему и полностью обновили анимацию, чтобы игроки смогли в полной мере насладиться гаммой чувств персонажей.
The Last of Us Part II выйдет эксклюзивно на PS4 19 июня. Sony поделилась новой датой релиза «Одни из нас: Часть 2» на следующий день после масштабной утечки по игре. 26 апреля неизвестный пользователь создал YouTube-канал под названием The Last of Us 2 Leaks и опубликовал на нём несколько роликов из игры. Некоторые из них раскрывают важные сюжетные повороты.
Ранее NEWS.ru рассказал, что стендап-комик и видеоблогер Данила Поперечный принял участие в озвучивании одного из персонажей русской версии игры «Одни из нас: Часть 2».
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