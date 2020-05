Авторы The Last of Us Part II выпустили сюжетный трейлер

https://static.news.ru/photo/78ead9ae-8fa2-11ea-9e45-fa163e074e61_660.jpg The Last of Us Part II Фото: Sony Interactive Entertainment

Компания Sony Interactive Entertainment и студия Naughty Dog представили новый трейлер The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть 2»).

Действие сиквела развернётся спустя пять лет после оригинала. По словам разработчиков, они полностью переработали игровой движок, разработали новую боевую механику, создали новую аналоговую стелс-систему и полностью обновили анимацию, чтобы игроки смогли в полной мере насладиться гаммой чувств персонажей.

The Last of Us Part II выйдет эксклюзивно на PS4 19 июня. Sony поделилась новой датой релиза «Одни из нас: Часть 2» на следующий день после масштабной утечки по игре. 26 апреля неизвестный пользователь создал YouTube-канал под названием The Last of Us 2 Leaks и опубликовал на нём несколько роликов из игры. Некоторые из них раскрывают важные сюжетные повороты.

Ранее NEWS.ru рассказал, что стендап-комик и видеоблогер Данила Поперечный принял участие в озвучивании одного из персонажей русской версии игры «Одни из нас: Часть 2».