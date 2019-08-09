https://static.news.ru/photo/0a174648-bce4-11e9-a8c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: NightdiveStudio/Twitter

Nightdive Studios анонсировала улучшенное издание System Shock 2. Деталей проекта разработчики пока не раскрывают.

You asked for it and we are working on it... System Shock 2 Enhanced Edition coming soon!!! #RetroGaming #SystemShock2 pic.twitter.com/vV5zBtUfWj — Nightdive Studios (@NightdiveStudio) 12 августа 2019 г.

Обновлённый сиквел должен стать доступен игрокам «в скором времени». Действие оригинала разворачивается в 2114 году. Главный герой приходит в себя после криосна и обнаруживает, что экипаж космического корабля «Фон Браун» оказался заражён генетической инфекцией.

В 2015 году Nightdive Studios уже выпустила System Shock: Enhanced Edition с изменённым управлением и поддержкой больших и широкоформатных разрешений. Сейчас студия работает над полноценным ремейком первой части, выход которого намечен на 2020 год.

Ранее News.ru рассказал, что EA запустила обратный отсчёт на официальном сайте гоночной серии Need for Speed. Разработчики готовятся к некоему анонсу, который произойдёт 14 августа в 17:00 по московскому времени.