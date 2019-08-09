Обновлённый сиквел должен стать доступен игрокам «в скором времени». Действие оригинала разворачивается в 2114 году. Главный герой приходит в себя после криосна и обнаруживает, что экипаж космического корабля «Фон Браун» оказался заражён генетической инфекцией.
В 2015 году Nightdive Studios уже выпустила System Shock: Enhanced Edition с изменённым управлением и поддержкой больших и широкоформатных разрешений. Сейчас студия работает над полноценным ремейком первой части, выход которого намечен на 2020 год.