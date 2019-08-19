https://static.news.ru/photo/2775f228-c25e-11e9-ab98-fa163e074e61_660.jpg Syberia: The World Before Фото: Microïds

Студия Microïds в преддверии выставки gamescom 2019 анонсировала Syberia: The World Before. Главной героиней новой части вновь станет Кейт Уолкер, которая возьмётся за новое расследование.

Syberia: The world before.

Kate Walker returns for a new adventure! More information soon. @Syberia : Le Monde d’Avant.

Kate Walker de retour dans une nouvelle aventure ! Plus d'informations prochainement. pic.twitter.com/SMQmvUXNZM — Microids #Gamescom2019 (@Microids_off) 19 августа 2019 г.

Девушке предстоит отправиться в путешествие через континенты и временные периоды. Игроков, как отмечают разработчики, ждут сказочные, снежные и загадочные ландшафты, а также сюжет, полный загадок, поэзии и эмоций.

Спустя два года после выхода последней части мы понимаем, что поклонникам любопытно и они стремятся увидеть следующую часть приключения нашей любимой Кейт Уолкер. Игра уже находится в стадии разработки, и мы рады воссоединиться с уникальной вселенной Бенуа Сокаля. Это последнее приключение даст поклонникам серии шанс узнать больше о нашей героине и вновь погрузиться в атмосферу первых игр, — рассказал вице-президент Microïds Эллиот Грассиано.

Авторы начали работу над Syberia: The World Before 1,5 года назад. Подробной информацией о проекте, включая скриншоты, платформы и дату релиза, студия поделится в ближайшее время. Скорее всего, в рамках церемонии открытия gamescom 2019.

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