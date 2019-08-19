https://static.news.ru/photo/e7d2e438-c2ac-11e9-9573-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/Gears of War

Студия The Coalition в рамках церемонии открытия gamescom 2019 представила новый сюжетный трейлер экшена от третьего лица Gears 5.

Главным героем игры станет Кейт Диаз, напарник Джей Ди Феникса, протагониста прошлой части. Как заявили создатели, проект — самая масштабная и красивая часть культовой серии, а игроков ждёт два разных приключения — одно по известной поклонникам Сере, а другое будет происходить внутри девушки, которая пытается понять, почему она связана с главным врагом.

Gears 5 выйдет на PC и Xbox One 10 сентября.

Ранее News.ru сообщил, что Google провела второй выпуск Stadia Connect. Разработчики обновили список игр, которые будут доступны пользователям игрового сервиса, и в него в том числе вошли Cyberpunk 2077 и Orcs Must Die! 3.