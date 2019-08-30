https://static.news.ru/photo/0a410ad8-cb57-11e9-a748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cyberpunk 2077/youtube.com

Студия CD PROJEKT RED представила новый пятнадцатиминутный ролик игрового процесса Cyberpunk 2077. Разработчики вновь показали вариативность прохождения и банду Voodoo Boys.

Действие приключенческой ролевой игры разворачивается в мегаполисе Найт-Сити. Главным героем станет наёмник V, ищущий устройство для обретения бессмертия. Игроки смогут менять киберимпланты, навыки и стиль игры персонажа, исследуя открытый мир, где поступки влияют на ход сюжета и окружающий мир. В проекте также задействован Киану Ривз — он станет игровым воплощением Джонни Сильверхэнда, который сыграет важную роль в сюжете.

Cyberpunk 2077 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 16 апреля 2020 года.

Ранее News.ru сообщил, что ролевая игра появится на стриминговой платформе Google Stadia.