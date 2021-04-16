Amazon отменила выход игры по «Властелину колец»

https://static.news.ru/photo/11c0d612-9fcc-11eb-aa80-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Amazon Studios

Выпуск ролевой видеоигры по мотивам вселенной «Властелина колец» отменила спустя два года после анонса американская корпорация Amazon. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Мы любим «Властелина колец» и мы огорчены, что не представим эту видеоигру клиентам, — признался собеседник агентства.

О начале разработки игры компания сообщила в 2019 году.

Над её созданием работало специализированное подразделение компании Amazon Game Studios совместно с китайской Leyou Technologies Holdings. Последнюю в конце 2020 года приобрёл холдинг Tencent. После этого, по данным Bloomberg, у компаний начались разногласия, в результате которых проект было решено закрыть.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сериал кинокомпании Amazon Studios «Властелин колец» станет самым дорогим в истории ТВ. Производство первого сезона будет стоить $465 млн.